شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك في قمة الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عُقِدت اليوم القمة الثلاثين للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، حيث مَثَلَ الرئيس عبدالفتاح السيسي السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية.

افتتح أعمال القمة الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا، حيث تناول أهم التقارير التي عرضت على قمة الآلية في فبراير ٢٠٢٠، والتي قدم فيها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي تقرير المراجعة الطوعي لمصر مسلطاً الضوء على أوضاع الديمقراطية والحكم الرشيد والتقدم المحرز على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والذي يعد نموذجًا يحتذى به في الدول الأفريقية الأُخرى.