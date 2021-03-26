شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ومحافظ بني سويف يفتتحان مسجد عمار بن ياسر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بافتتاح مسجد عمار بن ياسر بشرق النيل، والذي تكلف إنشاؤه 6 ملايين جنيه «جهودا ذاتية»، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها بني سويف القومي، وضمن خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله.

وعقب الافتتاح قام وزير الأوقاف ومحافظ بني سويف بصلاة ركعتين تحية للمسجد، وتفقدا مكونات المسجد المقام على مساحة إجمالية 4500 متر منها 800 متر مساحة صحن المسجد « المصلى »، ويضم المسجد أيضا مصلى للسيدات، الذي يقع بالحي الأول بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل.

حضر الافتتاح الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، والسيد بلال حبش نائب المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام ، والشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف، والعميد عماد الدين عبدالسمبع المستشار العسكري للمحافظة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.