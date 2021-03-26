شكرا لقرائتكم خبر عن وفد رهباني أوكراني يبدأ زيارة سياحية لأديرة مصر ويلتقي البابا تواضروس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ وفد رهبانى مكون من عدد من رؤساء الأديرة التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الروسية في أوكرانيا زيارة رسمية لمصر أمس، حيث يزور الوفد عددًا من الأماكن الأثرية الدينية والسياحية المصرية.

وقال مصدر كنسى، أن الزيارة تأتى في إطار التعاون المستمر بين الكنيستين القبطية الأرثوذكسية والروسية الأرثوذكسية الذي بدأ عقب زيارة البابا تواضروس، الأولى للكنيسة الروسية عام ٢٠١٤ والتي نتج عنها تشكيل لجنة مشتركة من الكنيستين لتفعيل العلاقات من خلال تبادل الخبرات الرعوية والرهبانية والبعثات الدراسية.

وأضاف المصدر أنه من المنتظر أن يلتقي قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الوفد الرهباني الأوكراني خلال الزيارة.

وبدأ الوفد جولته بكنيسة السيدة العذراء الأثرية بسخا، في محافظة كفر الشيخ، وكان في استقبالهم الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري، وعدد من الآباء الكهنة.

وتفقد الوفد الرهباني المعالم الأثرية التي تحتويها الكنيسة والتي تعد إحدى المحطات التي استقرت بها فترة، العائلة المقدسة لدى وصولها إلى مصر، وكان من أبرز هذه المعالم "كعب يسوع" وهو آثار كعب السيد المسيح على حجر.

كما زار اليوم الجمعة الوفد الأوكرانى، دير الشهيد مارمينا العجائبي بمريوط غرب الاسكندرية، والمكون من رؤساء الأديرة الأوكرانية التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الروسية، وبرفقتهم الأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري.

كان في استقبال الوفد لدى وصوله الأنبا كيرلس أفا مينا أسقف ورئيس الدير وبعضٌ من الآباء الرهبان.

البداية بـ"كعب يسوع" .. وفد رهبانى أوكرانى يبدأ زيارة سياحية لأديرة مصر ويلتقى البابا تواضروس (صور)

البداية بـ"كعب يسوع" .. وفد رهبانى أوكرانى يبدأ زيارة سياحية لأديرة مصر ويلتقى البابا تواضروس (صور)

البداية بـ"كعب يسوع" .. وفد رهبانى أوكرانى يبدأ زيارة سياحية لأديرة مصر ويلتقى البابا تواضروس (صور)

الوفد الكنسى الاوكرانى يزور أديرة مصر