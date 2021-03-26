شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح العطل في خط الصرف الصحي بحي غرب شبرا الخيمة وشفط المياه من الشوارع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء سامى علام رئيس حى غرب شبرا الخيمة ان شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالقليوبية انتهت من اصلاح العطل في خط الصرف بالشارع الجديد والذى ادى إلى غرق الشوارع خلف مستشفى ناصر العام بالمياة حيث انهى عمال الشركه وفرق الصيانة عمليات الاصلاح وعادت الحياة إلى طبيعتها

اكد رئيس الحى ان شركة المياة دفعت بسيارات شفط المياه وتم سحب المياه من الشوارع الرئيسيه والجانبيه كما تم فتح بلاعات شفط المياة وتم شفتها من جميع الشوارع

كان رئيس الحى تلقى استغاثات من الاهالى بغرق الشوارع خلف مستشفى ناصر العام بمياه الصرف الصحى وتوقف حركة المرور للمواطنين والسيارات

قال «علام» إنه فور ورود البلاغ، تم التنسيق مع شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالقليوبية للتعامل الفوري مع العطل حيث تم الاصلاح في حينة

من جانبة قال الدكتور محمد ناجى مدير مستشفى ناصر العام ان المياة لم تؤثر على سير العمل داخل المستشفى مؤكدا ان المياه اغرقت الشوارع الجانبية البعيده عن المستشفى ولم تدخل المياة المستشفى نهائيا مشيرا إلى ان فرق الصيانة والاصلاح حضرت فورا إلى المكان وقاموا بالاصلاح والتعامل مع العطل