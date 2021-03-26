شكرا لقرائتكم خبر عن 87 % نسبة إنجاز أعمال التكريك لإزالة الرمال المحيطة بمقدمة السفينة الجانحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الجمعة، إن نسبة إنجاز أعمال التكريك المستهدفة بواسطة الكراكة مشهور لإزالة الرمال المحيطة بمقدمة سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN بلغت نحو ٨٧%، بمعدلات تكريك تقترب من ١٧ ألف متر مكعب من الرمال.

وأوضح رئيس الهيئة أن الكراكة مشهور بدأت أمس العمل على بعد ١٠٠ متر من السفينة، واقتربنا اليوم حتى بعد ١٥ متراً، ومن عمق ابتدائي نصف متر وحتى عمق تكريك بلغ حاليا ١٥ متراً.

وأكد رئيس الهيئة أن أعمال التكريك تتم بمراعاة أقصى معايير الأمان الملاحي، وذلك بالحفاظ على مسافة آمنة تقدر عند أقرب نقطة مسموح بها للاقتراب من السفينة بحوالي ١٠ أمتار من السفينة، مشيرا إلى أننا لن نتمكن من التكريك بعد هذه المسافة ولكننا سنستعيض عن ذلك بالانهيارات الترابية التي ستتم من تلقاء نفسها.

جدير بالذكر أنه من المقرر استئناف تجارب الشد بواسطة كل من القاطرة «بركة ١» والقاطرة «عزت عادل» فور انتهاء أعمال التكريك المستهدفة والتي تتراوح بين ١٥ و٢٠ ألف متر مكعب من الرمال.