شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يعزى مصر فى ضحايا حادث تصادم قطارى سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة بضحايا الحادث المؤسف الناجم عن تصادم قطارين بمركز طهطا، فى محافظة سوهاج، والذي أسفر عن وفاة 32 شخصا وإصابة 84 آخرين.

وأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية، السفير ضيف الله علي الفايز، تضامن المملكة الأردنية الهاشمية مع حكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة، فى هذا المصاب الأليم، وتعازي المملكة لذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.