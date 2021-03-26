شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير ينتقل إلى سوهاج لمتابعة تطورات حادث القطارين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقل وزير النقل المهندس كامل الوزير إلى سوهاج لمتابعة حادث تصادم القطارين في طهطا، بحسب ما ذكر النائب مصطفي بكري في تغريدة له على تويتر.

وذكر بكري أن وزير النقل طلب التحفظ على سائقي القطار، وشكل لجنة فنية لمعرفة أسباب الحادث الذي راح ضحيته عدد من المواطنين.

ووقع حادث تصادم صباح اليوم بين قطارين في محطة سكك حديد طهطا بسوهاج، وقالت مصادر مطلعة إن القطارين هما قطار رقم ١٥٧ المميز وقطار رقم ٢٠١١ vip، وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن وفاة ٣٢ مواطناً وإصابة ٦٦ آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، محافظة سوهاج.

وتوقفت حركة القطارات بالوجه القبلي والبالغ عددها ٤٦ رحلة في الذهاب والعودة، وذلك نتيجة تصادم قطاري سوهاج وأسوان في قرية الصوامعة التابعة لمحافظة سوهاج، والذي تسبب في إصابة العشرات من بين الركاب.

وتتوجه الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحالة الصحية للمصابين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا بمحافظة سوهاج.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ٣٦ سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات الإخلاء وهي: «سوهاج العام، وسوهاج التعليمي، وطهطا، والمراغة».

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع وزيري النقل والصحة حادث قطاري سوهاج، وكلف بسرعة نقل المصابين للمستشفيات وتقديم الخدمة الطبية العاجلة في موقع الحادث.

من جانبه، أمر المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، بفتح تحقيق عاجل في حادث اصطدام قطارين بسوهاج، وقالت النيابة العامة في بيان، إن فريقا من النيابة العامة انتقل إلى مقر الحادث لمباشرة إجراءات التحقيق.