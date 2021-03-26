شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. موقع الحادث تم تطوير إشاراته في ديسمبر الماضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر رسمية أن موقع حادث تصادم قطاري سوهاج تم تطوير إشاراته ودخل الخدمة في ديسمبر الماضي.

ونشرت وزارة النقل بيانًا رسميًا في 20 ديسمبر 2020 عن دخول برج إشارات طهطا الخدمة والمنطقة الأتوماتيكية ما بين برج إشارات طهطا وبرج إشارات المراغة في الخدمة بإجمالي 12 كم ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد أسيوط- نجع حمادى بطول 180 كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4.

ولفت البيان إلى زيادة معدلات السلامة والأمان وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات وتقليل الاعتماد على العنصر البشري للحد من الحوادث على خطوط السكة الحديد.

- صورة أرشيفية