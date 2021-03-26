شكرا لقرائتكم خبر عن رفع حالة طوارئ بصحة وإسعاف سوهاج لنقل مصابي وضحايا حادث قطاري طهطا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طوارئ بصحة وإسعاف سوهاج لنقل مصابي وضحايا حادث قطاري طهطا.

أعلنت صحة وإسعاف سوهاج رفع حالة الطوارئ بين مختلف أجهزتها لنقل مصابي وضحايا حادث، اصطدام قطار مكيف بقطار ركاب من الخلف بقرية الصوامعة بدائرة مركز طهطا بسوهاج، ما نتج عنه خروج 3 عربات عن القضبان، ووجود عدد من الضحايا والمصابين.

فيما قام العشرات من أهالي المنطقة بانتشال عدد من المصابين من القطارين. وتنشر المصري اليوم صورا متفرقة للحادث: