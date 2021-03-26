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رفع حالة طوارئ بصحة وإسعاف سوهاج لنقل مصابي وضحايا حادث قطاري طهطا (صور)

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محمد السيد سليمان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طوارئ بصحة وإسعاف سوهاج لنقل مصابي وضحايا حادث قطاري طهطا.

أعلنت صحة وإسعاف سوهاج رفع حالة الطوارئ بين مختلف أجهزتها لنقل مصابي وضحايا حادث، اصطدام قطار مكيف بقطار ركاب من الخلف بقرية الصوامعة بدائرة مركز طهطا بسوهاج، ما نتج عنه خروج 3 عربات عن القضبان، ووجود عدد من الضحايا والمصابين.

فيما قام العشرات من أهالي المنطقة بانتشال عدد من المصابين من القطارين. وتنشر المصري اليوم صورا متفرقة للحادث:

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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