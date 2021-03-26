شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا النقل والصحة يغادران الغردقة إلى سوهاج لمتابعة حادث تصادم القطارين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادر الفريق كامل الوزير وزير النقل والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان مدينة الغردقة متوجهين إلى محافظة سوهاج ؛ لمتابعة الحالة الصحية للمصابين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا محافظة سوهاج الذي وقع اليوم الجمعة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ36 سيارة إسعاف مجهزة نقلت 50 مصابًا إلى مستشفيات الإخلاء وهي «سوهاج العام، وسوهاج التعليمي، وطهطا، والمراغة».

وأشار مجاهد إلى أن وزيرة الصحة والسكان شكلت غرفة أزمات وطوارئ بسوهاج لمتابعة تداعيات الحادث، وتقديم أي إمدادات ومستلزمات طبية، فضلًا عن توفير فرق طبية من جميع التخصصات الطبية لتقديم سُبل الدعم اللازم للمصابين.