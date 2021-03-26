شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حركة القطارات في الوجه القبلي بسبب حادث قطاري سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقفت حركة القطارات بالوجه القبلي والبالغ عددها ٤٦ رحلة في الذهاب والعودة، وذلك نتيجة تصادم قطاري سوهاج وأسوان في قرية الصوامعة التابعة لمحافظة سوهاج، والذي تسبب في إصابة العشرات من بين الركاب.

وكان قطار ركاب رقم ٢٠١١ القاهرة- أسوان vip قد اصطدم بقطار ركاب رقم ١٥٧ سوهاج- الإسكندرية ظهر اليوم ما أدى إلى خروج عدد من العربات عن قضبان السكة الحديد.