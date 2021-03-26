شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تتوجه إلى سوهاج لمتابعة الحالة الصحية لمصابي حادث القطارين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتوجه الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان الآن إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحالة الصحية للمصابين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا بمحافظة سوهاج.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة على الموقع الرسمي على «فيسبوك» أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ ٣٦ سيارة إسعاف مجهزة نقلت ٥٠ مصاباً إلى مستشفيات الإخلاء وهي «سوهاج العام، وسوهاج التعليمي، وطهطا، والمراغة».

وأشار مجاهد إلى أن وزيرة الصحة والسكان شكلت غرفة أزمات وطوارئ بسوهاج لمتابعة تداعيات الحادث وتقديم أي إمدادات ومستلزمات طبية، فضلا عن توفير فرق طبية من كافة التخصصات الطبية لتقديم سبل الدعم اللازم للمصابين.