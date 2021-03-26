شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع مع وزيري النقل والصحة حادث قطاري سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع وزيري النقل والصحة حادث قطاري سوهاج، وكلف بسرعة نقل المصابين للمستشفيات وتقديم الخدمة الطبية العاجلة في موقع الحادث.

كان قد وقع منذ قليل حادث تصادم بين قطارين بمحطة طهطا في محافظة سوهاج.

وقالت مصادر مطلعة، إن القطارين هما قطار رقم ١٥٧ المميز وقطار رقم ٢٠١١ vip.

وأضافت المصادر أن قطار الـVIP اصطدم بالقطار المميز ولم تكشف بعد الأسباب أو الإصابات.

ولم تعلن السكة الحديد عن تفاصيل الحادث.