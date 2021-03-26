شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور لحادث تصادم قطارين في سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنشر «المصري اليوم» أول صور لحادث تصادم قطاري طهطا بسوهاج والذي وقع ظهر اليوم بين قطار ركاب رقم ١٥٧ «سوهاج- الإسكندرية»، وقطار ركاب رقم ٢٠١١ «القاهرة- أسوان» vip.

وقالت مصادر، إن قطار الـ VIP اصطدم بالقطار المميز ولم تكشف بعد الأسباب أو الإصابات.

وأعلنت وزارة النقل أنها ستعلن تفاصيل الحادث خلال لحظات.

كان قد وقع حادث تصادم صباح اليوم، بين قطارين في محطة سكك حديد طهطا بسوهاج، بين قطار رقم ١٥٧ المميز وقطار رقم ٢٠١١ vip، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وفاة ٣٢ مواطناً وإصابة ٦٦ آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، محافظة سوهاج.

وتوقفت حركة القطارات بالوجه القبلي والبالغ عددها ٤٦ رحلة في الذهاب والعودة، وذلك نتيجة تصادم قطاري سوهاج في قرية الصوامعه التابعة لمحافظة سوهاج، والذي تسبب في إصابة العشرات من بين الركاب.

وتتوجه الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحالة الصحية للمصابين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا بمحافظة سوهاج.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ٣٦ سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات الإخلاء وهي: «سوهاج العام، وسوهاج التعليمي، وطهطا، والمراغة».

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع وزيري النقل والصحة حادث قطاري سوهاج، وكلف بسرعة نقل المصابين للمستشفيات وتقديم الخدمة الطبية العاجلة في موقع الحادث.

من جانبه أمر المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، بفتح تحقيق عاجل في حادث اصطدام قطارين بسوهاج، وقالت النيابة العامة في بيان، أن فريقا من النيابة العامة انتقل إلى مقر الحادث لمباشرة إجراءات التحقيق.