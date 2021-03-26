شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: لا صحة لوجود هبوط أرضي بمحيط هرم خوفو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت صوراً تزعم وجود هبوط أرضي بمحيط هرم خوفو مما يهدد مبنى الهرم بالانهيار.

وأشار المركز الإعلامي، في بيان، إلى أنه تواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود هبوط أرضي بمحيط هرم خوفو مما يهدد مبنى الهرم بالانهيار، وأن الصور المتداولة مزيفة، مُوضحةً أن منطقة هضبة الأهرام الأثرية ترتفع عن باقي المنطقة المحيطة بها، وأن كل ما يقع أو يحدث أسفل تلك المنطقة يبعد تماماً عن الأهرامات، ولا يمثل أي خطورة عليها، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك المعلومات المغلوطة التي تستهدف الإضرار بسمعة الآثار المصرية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الصور.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة (www.antiquities.gov.eg).

الحكومة تنفي وجود هبوط أرضي في محيط الهرم