شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تعلن تفعيل غرفة الأزمات بمجلس الوزراء لمتابعة حادث قطارى سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حادث تصادم قطارى سوهاج، الذى وقع ظهر اليوم بمنطقة طهطا، مع وزيرى النقل والصحة والسكان، وكلف بسرعة نقل جميع المصابين إلى المستشفيات على الفور؛ لتلقى الرعاية الطبية العاجلة.

وأمر رئيس الوزراء بتحرك المسئولين المعنيين فورا إلى مكان الحاث، وتقديم الدعم اللازم، وسرعة التعامل مع الموقف هناك.

كما تم على الفور تفعيل غرفة الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، للوقوف على الوضع فى موقع الحادث أولا بأول مع المسئولين، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.