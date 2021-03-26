أخبار مصر

الحكومة تعلن تفعيل غرفة الأزمات بمجلس الوزراء لمتابعة حادث قطارى سوهاج

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تعلن تفعيل غرفة الأزمات بمجلس الوزراء لمتابعة حادث قطارى سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حادث تصادم قطارى سوهاج، الذى وقع ظهر اليوم بمنطقة طهطا، مع وزيرى النقل والصحة والسكان، وكلف بسرعة نقل جميع المصابين إلى المستشفيات على الفور؛ لتلقى الرعاية الطبية العاجلة.

 

 وأمر رئيس الوزراء بتحرك المسئولين المعنيين فورا إلى مكان الحاث، وتقديم الدعم اللازم، وسرعة التعامل مع الموقف هناك.

 

  كما تم على الفور تفعيل غرفة الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، للوقوف على الوضع فى موقع الحادث أولا بأول مع المسئولين، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا