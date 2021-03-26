شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تشكل غرفة عمليات وتتوجه لموقع حادث تصادم قطاري سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة شكلت غرفة عمليات لمتابعة واقعة حادث تصاد قطارين فى سوهاج.

وأضاف الدكتور خالد مجاهد، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة تتوجه الآن إلى موقع حادث تصادم قطارين سوهاج.

وقدم "تليفزيون الخليج 365" بثًا مباشرًا من موقع حادث اصطدام قطارين، ركاب بآخر مكيف، خلال مروره بمدينة طهطا فى محافظة سوهاج، حيث أكد مصدر بهيئة الإسعاف، اصطدام قطار مكيف بقطار ركاب من الخلف بدائرة مركز طهطا بسوهاج، ما نتج عنه خروج 3 عربات عن القضبان، ووجود عدد من الضحايا.

ورصد ”الخليج 365” خلال البث المباشر على صفحة ”الخليج 365” ضحايا الحادث الأليم والمصابين خلال تواجدهم بالمنطقة وقيام الأهالى بمحاولات لإنقاذ المصابين على شريط السكة الحديد.