شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. لا صحة لوجود هبوط أرضى بمحيط هرم خوفو.. والصور مزيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها، نفى الحكومة وجود هبوط أرضى بمحيط هرم خوفو، فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.



واقرأ أيضاً.. واقرأ أيضاً.. المنتخب: إصابة حمدى فتحى بشرخ فى عظمة الذراع المنتخب: إصابة حمدى فتحى بشرخ فى عظمة الذراع

أكد الدكتور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، إصابة حمدي فتحي بشرخ في أحد عظمتي الذراع "الكعبرة " وذلك بعد خضوعه لأشعة عقب عودة بعثة المنتخب من كينيا في احدى المستشفيات المتخصصة القريبة من المطار.



يسرا ومنى زكى وأحمد حلمى وحسين فهمى وكريم عبد العزيز فى موكب المومياوات يسرا ومنى زكى وأحمد حلمى وحسين فهمى وكريم عبد العزيز فى موكب المومياوات

يترقب العالم لحظة خروج ملوك مصر من المتحف المصرى بالتحرير، فى موكب مهيب، متوجهين لمكان إقامتهم الدائمة فى المتحف القومى للحضارة المصرية، يوم 3 أبريل المقبل، من خلال موكب ضخم يضم 22 مومياء لملوك مصر القدماء، وذلك على نحو يتسق مع عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة، ويبرز جهود الدولة الجارية لتطوير وتحديث القاهرة وغيرها من المدن القديمة.



تحويل 8.5 مليون جنيه مستحقات 537 عاملا مصريا عائدا من الأردن..اعرف الأسماء تحويل 8.5 مليون جنيه مستحقات 537 عاملا مصريا عائدا من الأردن..اعرف الأسماء

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية في عمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعى في الأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تحويل القائمة الـ 32 من مستحقات الضمان الاجتماعى لنحو 537 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.



الحكومة تنفى وجود هبوط أرضي بمحيط هرم خوفو الحكومة تنفى وجود هبوط أرضي بمحيط هرم خوفو

نفت الحكومة صحة الصور التى يتم تداولها بزعم وجود هبوط أرضي بمحيط هرم خوفو ما يهدد مبنى الهرم بالانهيار.



انقطاع المياه عن الدقى والعجوزة وعدة مناطق بالجيزة لمدة 3 ساعات غدًا انقطاع المياه عن الدقى والعجوزة وعدة مناطق بالجيزة لمدة 3 ساعات غدًا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن انقطاع المياه عن مناطق (حي العجوزة - حي الدقي - بين السرايات - شارع الجامعة - شارع مراد – شارع النيل السياحي)، لمدة 3 ساعات من الساعة الـ١ صباح غد السبت الموافق 27/3/2021، وحتى الساعة الـ 4 فجر نفس اليوم، وذلك لأعمال الصيانة الدورية لمحطة مياه الجيزة.



الداخلية تفتتح غدا سجلات مدنية جديدة وتمدد ساعات العمل بالمقار لـ9 مساء الداخلية تفتتح غدا سجلات مدنية جديدة وتمدد ساعات العمل بالمقار لـ9 مساء

تفتتح الداخلية، غدًا السبت، عددًا من مقار السجلات المدنية مع تمديد ساعات العمل ببعضها فى إطار إستراتيجية الوزارة الهادفة بأحد أهم محاورها إلى الإرتقاء بمستوى الآداء الأمنى وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، والتيسير على المواطنين حال ترددهم على المواقع الشرطية.



4 لاعبين يترقبون شارة موسيماني بالأهلي.. وليد سليمان يمني النفس في العودة لتشكيل الأهلي.. ناصر ماهر ينتظر وفاء الجهاز الفني بوعده.. سعد سمير يبحث عن استعادة مكانه الأساسي.. وأكرم توفيق يطالب بسياسة التدوير 4 لاعبين يترقبون شارة موسيماني بالأهلي.. وليد سليمان يمني النفس في العودة لتشكيل الأهلي.. ناصر ماهر ينتظر وفاء الجهاز الفني بوعده.. سعد سمير يبحث عن استعادة مكانه الأساسي.. وأكرم توفيق يطالب بسياسة التدوير

يترقب أكثر من لاعب في صفوف الأهلي الحصول على فرصة المشاركة والضوء الأخضر من بيتسو موسيماني المدير الفني في التواجد بتشكيلة الأهلي خلال الفترة القادمة، سواء من ابتعد عن المشاركة في المباريات لظروف الإصابة، او من ابتعد لأسباب فنية.



"حياة كريمة" على رأس أولويات "التنمية المستدامة" للعام المالى الجديد.. خطة تطوير الريف ضمن 12 ألف مشروع مستهدف بينها 266 للمياه والصرف الصحى.. اعتمادات بقيمة 1.7 مليار لصالح تطوير المدارس.. وتنفيذ 782 مركز شباب "حياة كريمة" على رأس أولويات "التنمية المستدامة" للعام المالى الجديد.. خطة تطوير الريف ضمن 12 ألف مشروع مستهدف بينها 266 للمياه والصرف الصحى.. اعتمادات بقيمة 1.7 مليار لصالح تطوير المدارس.. وتنفيذ 782 مركز شباب

تعمل المبادرة الرئاسية"حياة كريمة"، على تحقيق التنمية الشاملة بالقرى لكافة التدخلات المطلوبة للبنية الأساسية والمرافق، وتوفير سكن كريم للفئات الأولى بالرعاية، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتطوير الوحدات ومراكز الشباب، كما تهدف لتحقيق التمكين الاقتصادى وتدريب وتأهيل وتشغيل القادرين على العمل، و الاستثمار فى تنمية الإنسان لتعظيم قيمة الشخصية المصرية، وسد لفجوات التنموية بين القرى للقضاء على الفقر.



سيد عبد الحفيظ ينهي الجدل فى 4 قضايا شائكة: زيزو وساسي خارج حسابات الأهلي.. مفاوضات حمدو الهوني "غير رسمية".. مدير الكرة يكشف عن كواليس رحيل عبد الله السعيد.. ومصير كهربا بعد عقوبة الـ 200 ألف جنيه سيد عبد الحفيظ ينهي الجدل فى 4 قضايا شائكة: زيزو وساسي خارج حسابات الأهلي.. مفاوضات حمدو الهوني "غير رسمية".. مدير الكرة يكشف عن كواليس رحيل عبد الله السعيد.. ومصير كهربا بعد عقوبة الـ 200 ألف جنيه

أوضح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، الكثير من الأمور الغامضة التي شهدتها الأيام الماضية، خاصة بعد تردد الكثير من الأنباء عن صفقات الأهلي الصيفية المرتقبة، حيث أشارت أنباء قوية إلى اقتراب زيزو صانع ألعاب الزمالك من القلعة الحمراء، وتحدثت أنباء أخرى عن حمدو الهوني لاعب الترجي التونسي.



خبيرة ترميم تكشف أسرار المومياوات الملكية الـ22 المنقولة لمتحف الحضارة.. صور خبيرة ترميم تكشف أسرار المومياوات الملكية الـ22 المنقولة لمتحف الحضارة.. صور

كشفت خبيرة المومياوات الدكتورة رانيا أحمد علي مدير إدارة ترميم مومياوات المخازن المتحفية بوزارة السياحة والآثار، عن تاريخ مومياوات ملوك وملكات مصر الـ 22، المقرر نقلها من المتحف المصرى بالتحرير، لعرضها بمقرها الدائم داخل قاعة المومياوات الملكية بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط يوم 3 أبريل المقبل.



رئيس "الرعاية الصحية" يكشف أحدث 12 خدمة عالمية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل.. أحمد السبكى: رقمنه الخدمات وتطبيق نظام "الهوم كير" للمسنين وذوى الاحتياجات الخاصة.. وأول خدمة صحية فندقية بمعايير دولية رئيس "الرعاية الصحية" يكشف أحدث 12 خدمة عالمية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل.. أحمد السبكى: رقمنه الخدمات وتطبيق نظام "الهوم كير" للمسنين وذوى الاحتياجات الخاصة.. وأول خدمة صحية فندقية بمعايير دولية

أكد الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد تستهدف تقديم أعلى مستوى من الخدمات، مشيرا إلى أن دعم القيادة السياسية للمشروع كتب تحولا جذريا فى الخدمة الصحية شكلا ومضمونا فأصبح المريض لا يجد أى صعوبة فى الحصول على الخدمة مع ضمان توفيرها وبجودة وفق المقاييس العالمية.



رياضيات رغم الأمومة.. نورا واجهت التنمر بسبب أمومتها وتفوقت كلاعبة لكرة القدم النسائية.. تصطحب صغيرتها برفقتها أثناء التدريبات.. وبفضل مساندة زوجها وتشجيعه لها تخضع للتأهيل بعد إصابتها بالصليبى للعودة للملاعب رياضيات رغم الأمومة.. نورا واجهت التنمر بسبب أمومتها وتفوقت كلاعبة لكرة القدم النسائية.. تصطحب صغيرتها برفقتها أثناء التدريبات.. وبفضل مساندة زوجها وتشجيعه لها تخضع للتأهيل بعد إصابتها بالصليبى للعودة للملاعب

نورا سيف الأم ولاعبة كرة القدم النسائية التي بدأت مسيرتها الرياضية 1998، كلاعبة بنادي سموحة، وتميزت طوال سنوات وتفوقت على نفسها وانضمت لمنتخب مصر، وبعد 10 سنوات قررت أن تسعى وراء حلمها وتنتقل للقاهرة حتى تنضم لفريق وادي دجلة حتى الآن، أجلت حلم الزواج خوفا من أن يؤثر على مسيرتها الكروية، إلى أن وجدت فارس أحلامها الذى وقف بجوارها قبل وبعد الزواج، وشجعها ورفض فكرة اعتزالها حتى بعد أن أصبحت أما للطفلة "ليلى"، لتصبح حديث السوشيال ميديا بين مؤيد ومهاجم بسبب واقعة الرضاعة في الملعب عندما غلبت مشاعر الأمومة على اللاعبة وقررت إرضاع طفلتها، ورفضت ترك فريقها في الملعب لتشجيع زميلاتها ومؤازرتهن في المباراة التي يلعبنها من على الدكة نظرا لإصابتها.



أسعار الذهب اليوم في مصر.. تراجع المعدن الأصفر 3 جنيهات وعيار 21 بـ764 جنيها أسعار الذهب اليوم في مصر.. تراجع المعدن الأصفر 3 جنيهات وعيار 21 بـ764 جنيها

تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر بقيمة 3 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21، وهو الأكثر مبيعاً في مصر 764 جنيهًا للجرام، وذلك على خلفية هبوط سعر أونصة الذهب عالمياً من 1739 مساء أمس إلى 1730 دولار، وهي أسعار قابلة للتغير المستمر مع استمرار التداول على الذهب.



غدا شبورة على القاهرة والوجه البحرى وطقس بارد ليلا والصغرى بالعاصمة 12 درجة غدا شبورة على القاهرة والوجه البحرى وطقس بارد ليلا والصغرى بالعاصمة 12 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا السبت، طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مائل للبرودة على السواحل والرياح نشطة على على السواحل الشرقية، معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة، وطقس لطيف على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد.



اصطدام قطارين وخروج 3 عربات عن القضبان فى مركز طهطا بسوهاج اصطدام قطارين وخروج 3 عربات عن القضبان فى مركز طهطا بسوهاج

أكد مصدر بهيئة الاسعاف ، اصطدام قطار مكيف بقطار ركاب من الخلف بدائرة مركز طهطا بسوهاج ، مما نتج عنه خروج 3 عربات عن القضبان ، ووجود عدد من الضحايا. الضرائب: عدم مد فترة تقديم الإقرارات للأشخاص.. و50 ألف جنيه غرامة التأخير الضرائب: عدم مد فترة تقديم الإقرارات للأشخاص.. و50 ألف جنيه غرامة التأخير

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه لن يتم مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية للممولين من الأشخاص الطبيعيين، والتي تنتهي في 31 مارس الجاري، مطالبًا الممولين من الأشخاص الطبيعيين سرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا قبل انتهاء المدة المقررة في 31 مارس الجاري.