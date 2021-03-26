الرعاية الصحية تنقذ 3 حالات من الإصابة بالجلطات الدماغية بمستشفى السلام بورسعيد

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح فريق أطباء الطوارئ بالتعاون مع أطباء المخ والأعصاب مستشفى السلام بورسعيد التابعة لمستشفيات الهيئة فى إنقاذ 3 حالات من الإصابة بالجلطات الدماغية باستخدام مذيب الجلطات والأشعات التداخلية، وتجنيبهم المضاعفات الشديدة والآثار السلبية التى تحدث بعد الجلطة، كالإعاقة الكاملة أو الشلل النصفى أو الجزئي.

وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى وصول 3 حالات طارئة إلى مستشفى السلام بورسعيد فى مرحلة دقيقة فاصلة عن الموت، وكانت الحالة الأولى لشاب يبلغ من العمر 26 عامًا كان يعانى من جلطة مكتملة فى الفص الأمامى للمخ أفقدته الحركة وأصابته بصعوبة فى الكلام، وأن ذلك جاء بالتزامن مع وصول الحالتين الأخريين إلى طوارئ المستشفى وهم يعانون من أعراض السكتة الدماغية، حالة تبلغ من العمر 76 عامًا والأخرى 81 عامًا.

وأضافت الهيئة، أنه فور وصول الحالات المرضية سالفة الذكر بالتزامن فى نفس التوقيت إلى طوارئ المستشفى، تم التدخل الفورى لعلاجهما بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما على وجه السرعة والتى ساعدت على دقة التشخيص وعلاجهما باستخدام مذيب الجلطات وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية الدولية، مؤكدة تمكُّن الفريق الطبى بمستشفى السلام من إنقاذ حياة هؤلاء المرضى من حدوث مضاعفات الجلطة كالإعاقة الكاملة أو الشلل النصفى أو الجزئي، خاصة وأن اللحظات الأولى للعلاج من أعراض السكتة الدماغية تعد فارقة فى حياة المرضى.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن قسم الطوارئ بمستشفى السلام بورسعيد يقدم العديد من خدمات الطوارئ يوميًا، ويضم طواقم طبية متخصصة ومؤهلة لاستقبال الحالات المرضية والإصابات الحرجة، إضافة إلى الطواقم الطبية المساندة كفنيى العلاج التنفسى وفنيى الإسعاف والطواقم الإدارية التى تقدم خدمات سريعة وبجودة عالية للمرضى.

وأضاف، أن مستشفى السلام بورسعيد، يتوافر بها وحدة طوارئ لعلاج حالات السكتة الدماغية، تم تجهيزها بتكلفة نصف مليون جنيه، وتعمل الوحدة تحت إشراف أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين فى تخصصات الطوارئ والمخ والأعصاب، على مدار ال 24 ساعة يوميًا، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للوحدة 6 أسرة عناية فائقة ويحتوى كل سرير منهم على مونيتور عناية للمرضى بالإضافة إلى جهاز شفط وجهاز أكسجين، وذلك لضمان تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد من أبناء المحافظة.

وتابع الدكتور أحمد السبكي: مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد وفَّر كم هائل من الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين من أهالى بورسعيد داخل نطاق محافظاتهم دون الحاجة إلى السفر للداخل أو الخارج للعلاج، والتى يصل عددها إلى 2300 خدمة طبية تشمل كافة الاحتياجات الطبية للأفراد، وهو ما يتماشى مع أهداف المشروع وأهداف رؤية مصر 2030 بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين بجودة وكرامة ودون تمييز من خلال مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد (مستقبل صحة مصر).