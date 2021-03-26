شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تدفع بـ36 سيارة إسعاف لنقل مصابى حادث تصادم قطارى سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الآن إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحالة الصحية للمصابين فى حادث تصادم قطارين بمركز طهطها، محافظة سوهاج.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ36 سيارة إسعاف مجهزة نقلت 50 مصاباً إلى مستشفيات الإخلاء وهي" سوهاج العام، وسوهاج التعليمى، وطهطا، والمراغة".

وأشار مجاهد إلى أن وزيرة الصحة والسكان شكلت غرفة أزمات وطوارئ بسوهاج لمتابعة تداعيات الحادث، وتقديم اى إمدادات ومستلزمات طبية، فضلا عن توفير فرق طبية من كافة التخصصات الطبية لتقديم سبل الدعم اللازم للمصابين.

وقدم "تليفزيون الخليج 365" بثاً مباشراً من موقع حادث اصطدام قطارين، ركاب بآخر مكيف، خلال مروره بمدينة طهطا فى محافظة سوهاج، حيث أكد مصدر بهيئة الإسعاف، اصطدام قطار مكيف بقطار ركاب من الخلف بدائرة مركز طهطا بسوهاج، ما نتج عنه خروج 3 عربات عن القضبان، ووجود عدد من الضحايا.

ورصد ”الخليج 365” خلال البث المباشر على صفحة ”الخليج 365” ضحايا الحادث الأليم والمصابين خلال تواجدهم بالمنطقة وقيام الأهالى بمحاولات لإنقاذ المصابين على شريط السكة الحديد.