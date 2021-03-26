شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يسير 214 رحلة جوية إلى عدة جهات لنقل حوالى 25537 راكبا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسير مطار القاهرة الدولى اليوم الجمعة على مدار 24 ساعة، 214 رحلة جوية إلى عدة وجهات دولية وداخلية تنقل على متنها قرابة 25537 راكبا.

وحسب مصادر بالمطار فإن صالات السفر ستغادر منها 109 رحلات تنقل على متنها 11796 راكبا إلى عدة جهات مختلفة، منها نيويورك ولندن وفرانكفورت وميونخ وباريس وأمستردام وروما وبودابست وكييف وميلانو فيينا أثينا أسطنبول أديس أبابا لارناكا دبى الشارقة أبوظبى مسقط البحرين تونس عمان بغداد السليمانية صبيحة دوالا بيروت.

فى حين تستقبل صالات الوصول بمطار القاهرة 105 رحلات تنقل على متنها 13768 راكبا قادما من عدة وجهات مختلفة، منها واشنطن نيويورك لندن باريس فرانكفورت أمستردام أثينا فيينا كييف ميلانو أسطنبول أديس أبابا ولارناكا عمان مسقط جدة دبى الشارقة أبوظبى بيروت الخرطوم بغداد.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين .