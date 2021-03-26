مصادرة 262 طن مواد غذائية فاسدة قبل بيعها في الإسماعيلية وكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 4 مصانع ومعمل، 2 مركز، متجر "بدون ترخيص" بمضبوطات بلغت "262,465 طن مواد غذائية، 100458 عبوة مواد غذائية بدون بيانات، ويظهر عليها علامات فساد، وعدم تسجيل علامة تجارية ومنسوبة لشركة وهمية ومغشوشة ومقلدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وسوء تخزين ومجهولة المصدر) بالمخالفة لقانوني السلامة الغذائية والمنتجات الصناعية والغش التجاري والتدليس بنطاق مديريتي أمن كفر الشيخ والإسماعيلية.

كما تم ضبط 20 سيارة تجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق مديرية أمن القاهرة، 5 منشآت عدم وجود "سجل الحالة البيئية، رخصة مزاولة النشاط، موافقة بيئية" - التخلص غير الآمن من المخلفات الصلبة والخطرة – عدم ارتداء العاملين مهمات الوقاية- صرف مياه غسيل على مجرى مائي- انبعاث أدخنة) بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق مديرية أمن كفر الشيخ، قضيتين (زيادة الضوضاء عن الحد المسموح به قانوناً) بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق المنطقة المركزية.

قامت القوات الأمن بضبط شركة ومخزنين ومتجر "بدون ترخيص"- 2 سيارة بمضبوطات بلغت 45,6 طن أسمدة زراعية – 130,5 طن أعلاف حيوانية – 230 كيلو جرام مبيدات زراعية "بدون ترخيص ومجهولة المصدر وبدون بيانات" بالمخالفة لقانون حماية مستلزمات الإنتاج الزراعي بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية وكفر الشيخ.

و ضبط مركز بيطري "بدون ترخيص" بمضبوطات بلغت (2038) عبوة أدوية بيطرية مختلفة الأنواع والأحجام محظور تداولها ومنتهية الصلاحية، بنطاق مديرية أمن كفر الشيخ وكذا ضبط (8 محلات جزارة "بدون ترخيص") بمضبوطات بلغت (112,5 كيلو جرام لحوم) مذبوحة خارج المجازر ولا توجد عليها ثمة أختام) بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وضبطت الحملات 38 قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية، 18 وحدة نهرية بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية بنطاق المنطقة المركزية، 47 قضية (تلوث نهر النيل والمجاري المائية) بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل بنطاق مديرية أمن كفر الشيخ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.