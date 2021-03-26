بتعاملات 600 ألف دولار.. ضبط تاجر عمله في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على أحد الأشخاص لاتجاره بالنقد الأجنبي بتعاملات 600 ألف دولار وريال سعودي بالدقهلية.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه العملات الأجنبية من المواطنين بنطاق محافظة الدقهلية بسعر أقل من سعر الصرف.

وعقب ذلك يبيعها لراغبي شرائها وخاصة المستوردين مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنية المصري بحساباته بأحد البنوك التى أنشأها خصيصاً لهذا الغرض، مستفيداً من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين "310,000 ثلاثمائة وعشرة ألف ريال سعودي – 300,000 ثلاثمائة ألف دولار أمريكي".

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.