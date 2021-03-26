في الزاوية الحمراء.. ضبط عاطل وزوجته أجبرا نجارا على توقيع إيصالات أمانة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على عاطل وزوجته لقيامهما بإكراه نجار على توقيع إيصالات أمانة بمنطقة الزاوية الحمراء.

تبلغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة، من نجار، مقيم بدائرة القسم بتضرره من عاطل "له معلومات جنائية " وزوجته "مقيمة بذات العنوان" ، لقيامهما باستدراجه للشقة محل سكنهما بدعوى القيام ببعض أعمال النجارة بمسكنهما واحتجازه داخل الشقة وإكراهه على توقيع 10 إيصال أمانة على بياض والاستيلاء منه على 3 هاتف محمول ، مبلغ مالي .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد سرقة المجني عليه، وتم بإرشادهما ضبط إيصالات الأمانة مُزيلين بتوقيع المجني عليه، وكذا ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها ، وأقرا بإنفاقهما المبلغ المالي على متطلباتهما الشخصية، وبسؤال المجني عليه اتهمهما بارتكاب الواقعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.