ضبط سيدة اتفقت مع مندوب تحصيل لسرقة أموال إحدى شركات الشحن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألى رجال مباحث الأموال العامة القبض على سيدة قامت بالنصب على إحدى الشركات الأجنبية بالاتفاق مع مندوب تحصيل تابع بشركة جمع كميات كبيرة من الملابس المستوردة واستبدالها بقديمة ورفض استلامها بعد إتمام عملية الشراء الإلكتروني بالجيزة.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من إحدى الشركات للخدمات الجوية والمحلية، باكتشاف مسئولي الشركة وجود عمليات سرقة محتويات عدد من الشحنات، تم استبدالها بمحتويات قديمة عقب استلامها من أحد فروع الشركة لتسليمها لبعض العملاء وإرجاعها لمخزن الشركة، بعد رفض العملاء استلامها وإلغاء عمليات الشراء، وهو ما عرض الشركة لخسائر مادية جسيمة.

وبإجراء عمليات الفحص الفني، وبالتنسيق مع مسئولي الشركة، تبين قيام أحد الأشخاص بإجراء العديد من عمليات شراء لبعض الملابس الجاهزة على أحد مواقع التسوق الإلكتروني بإحدى الدول الأجنبية من خلال بعض الإيميلات الوهمية وأن مندوب التحصيل القائم بتوصيلها للعملاء موظف بفرع الشركة المشار إليها وأن جميع تلك العمليات تم إلغاؤها ولم يتم تسليمها للعملاء وتبين لمسئولي الشركة عقب عمليات الجرد استبدال محتويات الشحنات المسترجعة بمحتويات قديمة ، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة سيدة، ومندوب تحصيل بالشركة محل الشكوى، مقيمان بمحافظ الجيزة.

وقامت الأولى بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق تخصص في الاستيلاء على أموال الشركة من خلال قيامها بإنشاء حسابات وهمية على موقع الشركة الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت وقيامها بإجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكتروني خارج البلاد وقيامها باستغلال طبيعة عمل الثاني كونه مندوب تحصيل بالشركة الشاكية وقيامها بالاتفاق معه على توصيل تلك الشحنات إلى مسكنها واستلام تلك الشحنات منه وفتحها عقب ذلك بزعم معاينتها وأثناء ذلك كانت تقوم باستبدالها ببعض الملابس القديمة دون علم الثاني ووضعها داخل أكياس الشحنة وتسليمها له لإرجاعها لمخزن الشركة بعد قيامها برفض استلام تلك الشحنات مقابل إعطاءه مبلغ مالي كي يسمح لها بفتح الشحنة وذلك بالمخالفة لتعليمات الشركة في هذا الشأن وقيامها بالاستيلاء على تلك البضائع، وهو ما عرض الشركة لخسائر مادية جسيمة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمَين، وبمواجهتهما أقرت الأولى بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه وأن الثاني لا يعلم بنشاطها الإجرامي.. وبإرشادها تم ضبط كميات كبيرة من الملابس جميعها مستوردة من الخارج بمسكنها.



جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.