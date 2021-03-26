في يوم واحد.. ضبط 5 تشكيلات عصابية وتنفيذ 79 ألف حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مُكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، في مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 79065 حكم قضائي متنوع بإجمالي 6658 محكوم عليهم، بينها 358 حكم جناية، 23427 حكم حبس جزئي.

وتمكنت الحملات من 5 تشكيلات عصابية ضموا 16 متهم، ارتكبوا 36 حادث متنوع، وفي مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 216 قضية مخدرا بإجمالي 232 متهم، ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت 21٫410 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 9٫305 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 3٫645 كيلو جرام.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.