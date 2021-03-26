هواتف وبضائع أجنبية.. أمن المنافذ يضبط 8 قضايا تهريب خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وأسفرت الجهود في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط 8 قضايا أبرزها بضائع أجنبية الصنع هواتف محمولة- ملابس- مستحضرات تجميل.

وأثمرت الجهود في مجال الأمن العام عن ضبط 27 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 1444 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 211 حكم قضائى متنوع.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.