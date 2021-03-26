شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف من بني سويف: افتتاح 1050 مسجدًا خلال 7 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، إنه سيتم افتتاح 50 مسجدا اليوم الجمعة، لترتفع عدد المساجد منذ شهر سبتمبر الماضي وحتى الآن إلى 1050 مسجدا بجميع محافظات الجمهورية ما بين إنشاءات جديدة وإحلال وتجديد.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الأوقاف بالأئمة والدعاة بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف قبيل التوجه لأداء شعائر صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز.

وأوضح وزير الأوقاف أنه تم افتتاح 75 مسجدا بمحافظة بني سويف خلال 7 أشهر بمعدل 10 مساجد شهرياً أي افتتاح مسجد كل 3 أيام، وتم التوجيه بفرش جميع المساجد التى تحتاج إلى فرش قبل شهر رمضان.