شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئيس الجمهورية في مؤتمر «صدر المنصورة»: مصر تعاملت مع كورونا باحترافية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، أن مصر تعاملت باحترافية في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ما يؤكد على وجود منظومة صحية قوية أديرت باحترافية شديدة.

جاء ذلك في افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي السنوي لقسم الأمراض الصدرية بجامعة المنصورة بعنوان «محاربة كورونا - كوفيد 19» بتقنية الفيديو كونفراس، تحت رعاية الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، ورئاسة الدكتور عبدالباسط صالح رئيس قسم الأمراض الصدرية بجامعة المنصورة، وشارك بالحضور اللواء عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية الأسبق.

وقال «تاج الدين» خلال كلمته عبر خاصية الفيديو كونفرانس: «ما شهدناه من ترتيبات بين اللجان العلمية والقطاع الطبي ووضع سيناريوهات لما سيحدث مع وضع الخطط للتعامل مع الأزمة يؤكد أن مصر قوية ولديها رؤية واضحة واحترافية شديدة في التعامل مع الأزمات فقد أدى الجميع دوره باحترافية، بدءا من القيادة السياسة وحتى أصغر طبيب في المنظومة الصحية واستطاع الجميع أن يؤدى دوره بروح طيبة وأداء متميز».

وأضاف: «نرى اليوم في كل محافظة قسمًا للأمراض الصدرية ومستشفيات تستقبل مرضى الرعاية المركزة لمرضى الأمراض الصدرية ومرضى كورونا وهناك تعاونا وثيقا بين وزارة الصحة والجامعات والقوات المسلحة وكل الجهات التنفيذية لمواجهة انتشار الفيروس خلال موجات انتشار كورونا والكل يعمل بلا كلل ولا ملل ويتم إعلاء مصلحة الوطن على أي مصلحة أخرى».

وأكد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية أن التاريخ يسجل ما حدث في مصر في فترة وباء فيروس كورونا المستجد وتعاملنا مع الفيروس كان في أفضل صوره، فلقد تعاملنا من قبل مع العديد من الأوبئة ولدينا خبرات متراكمة للتعامل مع الأوبئة أيا كان نوعها، والجميع لم يتوقف عن العمل ليل نهار في مهمة طبية قومية ليس فقط على مستوى مواجهة كوفيد- 19، لكن على كافة الأصعدة والمشاكل التي تواجهنا».

ووجه التحية لكل العاملين بالقطاع الطبى بمستشفيات الصدر والعنايات المركزة ومستشفيات العزل قائلا: «شكرا لكم فقد تحملتم الكثير ورحمة الله على شهداء القطاع الطبى أثناء مواجهة انتشار فيروس كورونا».

ووجه الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة التحية والتقدير لجميع القامات العلمية التي تشارك اليوم بفعاليات المؤتمر وعنوان المؤتمر محاربة كوفيد- 19 يشمل كل محارب لانتشار الفيروس في موقعه وكل مسؤول يحاول الحفاظ على سلامة وصحة المصريين.

وقال رئيس جامعة المنصورة إن أعضاء هيئة التدريس بالكليات المختلفة بالجامعة قاموا بمحاربة فيروس كورونا مؤكدا أن أولياء الأمور حاربوا لدعم أبنائهم وأيضا الطلاب حاربوا واستكملوا دراستهم بطرق مختلفة وعلى الصفوف الأولى واجه الأطباء والطواقم الطبية انتشار الفيروس بطرق مختلفة وسقط العديد من الشهداء».

وأضاف: «هذا المؤتمر يعد فرصة عظيمة لعرض الخبرات من الجامعات المصرية والجامعات العالمية في أساليب تشخيص وعلاج فيروس كورونا للحد من انتشاره، مؤكدا أن جامعة المنصورة جامعة عريقة ولها أداء متميز وبها علماء هدفهم الأسمى هو خدمة المجتمع والإنسانية.

وأكد الدكتور تامر أبوالسعد أن المؤتمرات العلمية حلقة هامة لصناعة المعرفة العلمية خصوصا في هذه الفترة التي يمر بها العالم، وقسم الأمراض الصدرية قدم دورا بارزا في مواجهة كوفيد- 19 ورعاية المرضى ولقد ساهمت الجامعة منذ شهر مارس 2020 في مواجهة انتشار فيروس كورونا حتى شهر يوليو 2020 بمشاركة أطباء كلية الطب في مستشفيات العزل بإجمالى 47 طبيبا وتم إنشاء مجمع العنايات المركزة على 7 أدوار وساهم بشكل كبير في استقبال أعداد كبيرة من المرضى وصلت حتى 3 آلاف مريض.

من جانبه، قال الدكتور عبدالباسط صالح رئيس المؤتمر، إن قسم الأمراض الصدرية في مستشفيات جامعة المنصورة تم تطويره وتجهيزه بعدد 21 سرير عناية مركزة ساعدت كثيرا في التعامل مع مرضى كوفيد- 19 وتضم وحدات تخصصية منها وحدة المناظير، وحدة أمراض النوم، وحدة العناية المركزة، وحدة الحساسية».

وأكد أن أعضاء هيئة التدريس والطاقم الطبي بالقسم يقومون بمجهود رائع للعناية بمرضى الأمراض الصدرية والعناية المركزة ومرضى كورونا وسط اجراءات احترازية مشددة .

يناقش المؤتمر العديد من الموضوعات الهامة على مدار يومين اليوم الأول منها خطة مكافحة كورونا على مستوى الجمهورية يقدمها الدكتور محمد عوض تاج الدين، والتطعيم ماله وما عليه، مناظير الصدر في ظل جائحة كورونا ، مشاكل مرضى السكر في ظل الكورونا يقدمها الدكتور أسامة حمدي.

ويحاضر بالمؤتمر نخبة من علماء الأمراض الصدرية بالجامعات داخل وخارج مصر الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور أسامة حمدى أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفرد الأمريكية، والدكتور عادل خطاب أستاذ ورئيس قسم الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس وعضو لجنة الفيروسات بوزارة الصحة، والدكتور أحمد الجزار عميد طب بنها الأسبق، والدكتور ياسر بدوى أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بجامعة نوتنجهام بإنجلترا، والبروفيسور فيليب إيمانويل بجامعة اثنبت باليونان، والبروفيسور بوبوفيتش أستاذ الأمراض الصدرية صربيا.

ويشارك بفعاليات المؤتمر محاضرون بجامعاًت عين شمس، بنها، طنطا، أسيوط، كما يشارك محاضرون بجامعات دولية منها جامعات هارفارد، إريزونا، بلجراد صربيا، نوتجنهام، جلايفودا اليونان.