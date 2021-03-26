شكرا لقرائتكم خبر عن هل الذهب مازال ملاذً آمنًا للاستثمار حالياً؟.. خبير يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتفق الاقتصاديون وخبراء البورصات على أن مصطلح «الملاذ الآمن» هو تفسير للاستثمار الذي يحتفظ أو يزيد في القيمة بالسوق ويحد من التعرض للخسائر، ويكون مجديا في أوقات تقلبات السوق سواء ارتفاعًا أو انخفاظا، وقد تتأثر الملاذات الآمنة في فترة تقلب السوق بشكل مختلف من فترة لأخرى، لذلك لا يوجد ملاذ آمن ثابت.

وفي هذا السياق قال الدكتور السيد الصيفي عميد كلية التجارة في جامعة الاسكندرية، أستاذ التمويل وخبير البورصات العالمية، إن اعتقاد الكثيرين بأن الذهب هو الملاذ الآمن الذي ينبغي اللجوء اليه في حالات الأزمات الماليه، اعتقاد خاطئ خاصة في الفترة الحالية، والسبب في ذلك حجم التقلبات السعرية التي يتعرض لها الذهب فعلي سبيل المثال في ٢٠٠٨ وصل سعر أوقية الذهب ١٩٠٠ دولار وبأخذ عوامل التضخم والفرص البديلة للاستثمار وكمية الأموال المطبوعة التي قادت إلى تخفيض قيمة العملة فإن السعر الحقيقي لأوقية الذهب ينبغي أن يكون أكثر من ٦٠٠٠ دولار ولكنه الآن في السوق قيمته ١٧٤٠ دولار فقط أي أن من قام بالاستثمار في الذهب خسر كل هذا الفرق.

وأضاف «الضيفى»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم«، هناك 5 عوامل بارزة تؤثر على سوق الذهب على مستوى العالم، خاصة الدول التي يتجه فيها مستثمريها إلى قطاع الذهب والمعادن، موضحاً أن العوامل الخمسة التي تتسبب في تغيير سعر الذهب كل ساعة على مستوى العالم باعتبارها عوامل شائعة، هي العرض والطلب، كما هو الحال مع أي سلعة يتم تداولها، يلعب العرض والطلب على الذهب دورًا مهمًا في تحديد سعره، وعلى عكس النفط، فإن الذهب ليس منتجًا قابلاً للاستهلاك وكل الذهب الذي تم تعدينه لا يزال متاحًا في العالم كما أن كمية الذهب المستخرج كل عام ليست عالية جدًا وبالتالي إذا زاد الطلب على الذهب، يرتفع السعر لأن العرض نادر نسبيًا.

وأشار إلى أن العامل الثانى وهو التضخم، قائلاً أنه عندما ترتفع معدلات التضخم، تنخفض قيمة العملة، بالإضافة إلى ذلك تفشل معظم طرق الاستثمار الأخرى في تحقيق عوائد تضاهي معدلات التضخم ومن هنا يبدأ معظم المواطنين في الاستثمار في الذهب حتى لو استمرت معدلات التضخم المرتفعة لفترة طويلة، باعتبار الذهب هو الملاذ الآمن المثالي الذي لا يتأثر بالتقلبات في قيمة العملة، مشيرا إلى أنه من ضمن العوامل المؤثرة على التغيرات السعرية للذهب وهو العامل الثالث معدلات الفائدة، خاصة وأن أسعار الذهب لها علاقة عكسية مع أسعار الفائدة، وعندما تنخفض أسعار الفائدة، لا يحصل المواطنين على عوائد جيدة على ودائعهم وبالتالي فإنهم يميلون إلى كسر ودائعهم وشراء الذهب بدلاً من ذلك مما يتسبب في زيادة الطلب وبالتالي زيادة السعر، وعندما ترتفع أسعار الفائدة، يبيع المواطنين ذهبهم ويستثمرون في الودائع لكسب فائدة عالية تؤدي إلى انخفاض في الطلب والسعر.

وأضاف عميد كلية التجارة:«أن سوق المجوهرات يعتبر عامل رابع مؤثر على تغيير سعر الذهب محليا من خلال رفع قيمة ما يعرف بإسم المصنعيه حيث يقوم المواطنون بشراء الذهب بشكل أكبر في مواسم الزفاف، لذا يزداد الطلب على الذهب مما يرفع سعره، فضلاً عن العامل الخامس وهو تقلبات أسعار العملات في الأسواق الدولية، حيث يتم تداول الذهب بالدولار الأمريكي، أثناء استيراد الدولار ويتم تحويله إلى العمله المحليه لذلك، أي تقلبات في الدولار الأمريكي أو الريال يمكن أن تؤثر على سعر استيراد الذهب وبالتالي على سعر البيع«.

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