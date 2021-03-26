شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشرقية: إجراء عمليتي استئصال ورم سرطاني بمستشفي السعديين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه في إطار رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بمستشفيات الصحة بالمحافظة، وبعد التشغيل التجريبي لقسم الأورام الجديد بمستشفي السعديين المركزي، قام الفريق الطبي بقسم الأورام بالسعديين، بقيادة الأستاذ الدكتور طه عبدالوهاب أستاذ جراحة الأورام بجامعة الزقازيق، والدكتور حسام حسني الهادي أخصائي الجراحة العامة بالسعديين، وطبيب التخدير، وهيئة تمريض العمليات بالمستشفي، وبإشراف الدكتور أحمد بحلاق مدير المستشفي، بإجراء ٢ عملية جراحية ذات مهارة خاصة لإستئصال أورام سرطانية بالمعدة والغدد الليمفاوية، وجميع الحالات مستقرة وتحت الملاحظة الطبية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن إجمالي عدد حالات جراحة الأورام بالمستشفي بلغ ١٩ حالة حتي الآن، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لهم، مقدماً الشكر لأستاذ جراحة الأورام بجامعة الزقازيق، ومدير المستشفي، ولجميع الفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض والفنيين، والخدمات المعاونة، على الجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة.