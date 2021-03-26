شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندي تصل الأقصر للمشاركة في افتتاح مهرجان السينما الأفريقية بمعبد الكرنك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصلت الفنانة نادية الجندى، نجمة الجماهير، للأقصر، لحضور فعاليات مهرجان الاقصر للسينما الافريقية في دورته العاشرة في معبد الكرنك خلال حفل الافتتاح، بحضور وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، والتي تقام دورة هذا العام برعايتها تحت شعار«10 سنوات من الخيال»، والتي سيتم تكريمها من إدارة المهرجان .

وصرح رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد قائلا: «تكريم النجمة الكبيرة نادية الجندي هو مفاجأة المهرجان في دورته العاشرة ونكرمها لمسيرتها السينمائية الزاخرة التي قدمت فيها قضايا مهمة وكانت نجمة الشباك الوحيدة في دور العرض السينمائي ونافست النجوم الرجال».

وقالت المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان: الفنانة نادية الجندي تتمتع بحب الجمهور وهو نفحة ربانية، إلى جانب الحضور والجاذبية الشخصية، واحتفظت بلقب نجمة الجماهير على مدي خمسة وعشرين عاما، وهذا اللقب وإن دل فهو يدل على اختيار واعي من الجماهير وعلي فنانة ذكية وقوية استطاعت ان تخلق حالة من التواصل مع الجمهور وكأن هناك ميثاق يلتزم به الطرفان وكان عليها أن تلتزم بحسن الاختيار لموضوعات تعكس اهتمامات الشارع العربي، وعلي الجانب الاخر يلتزم الجمهور بمعايشة أحداث أفلامها فيتأثر بالشخصيات التي تقدمها ويبادلها نبضا بنبض ليبعث فيها احساسا يحفزها على البحث وتقديم افلاما أخرى وهي أيضا النجمة الأعلى في التوزيع والبيع في السينما المصرية والعربية ومازالت أعمالها تقدم عبر القنوات الفضائية ويستمتع ويتابع محبيها ما قدمته في مسيرتها ولهذا فهي احتفظت بلقب نجمة الجماهير على مدي خمسة وعشرين عاما .

وقدمت الفنانة نادية الجندي عبر مشوارها السينمائي أفلاما طرحت خلالها وبجرأة شديدة السلبيات المختلفة في المجتمع، ويظهر ذلك بوضوح في أفلامها «وكالة البلح- عالم وعالمة- المدبح- خمسة باب- شهد الملكة- وداد الغازية»، كما قدمت أفلاما استعراضية واجتماعية وأفلاما سياسية مثل «شبكة الموت- الإرهاب- ملف سامية شعراوي- حكمت فهمي- امرأة هزت عرش مصر- عصر القوة- اغتيال- الشطار- رغبة متوحشة- الإمبراطورة» .

ولم تكن نادية الجندي بعيدة عن الاحداث المهمة والقضية الفلسطينية لأنها ترى أن الفن رسالة وأن الفنان يجب أن يتناول قضايا الساعة فقدمت افلاما في هذا الاطار منها: «مهمة في تل ابيب- 48 ساعة ساعة في اسرائيل- أمن دولة»، وفي مرحلة النضج الفني قامت بتقديم ادوار متنوعة ومركبة سيكولوجية فلم تخشي الظهور كمشوهة في فيلم «الضائعة» أو كمريضة نفسية في فيلم «الرغبة»، وحصلت على تقدير نقدي وعدد كبير من الجوائز، كما كرمت عبر تاريخها السينمائي الطويل في الكثير من المهرجانات وكرمتها منظمة الصحة العالمية عن دورها في افلام «الباطنية» و«الضائعة» و«شبكة الموت» .

ودائما ما تبحث نادية الجندي عن كل ما هو جديد وعن موضوع الساعة والموضوعات التي تمس مشاعر ووجدان الانسان البسيط، ودائما في سعي دائم إلى تقديم كل ما هو جديد. مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يرأسه شرفيا الممثل المصري الكبير محمود حميدة وتقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين برعاية ودعم من وزارة الثقافة ودعم من وزارة السياحة والاثار «د.خالد عناني» ووزارة الخارجية «السفير حمدي لوزه» ومحافظة الأقصر ونقابة السينمائيين وبرعاية البنك الأهلي وهيئة تنشيط السياحة .

وكان قد أعلن المهرجان في وقت سابق عن تكريم المخرج على عبدالخالق، والفنان القدير سمير صبري والنجم محيي إسماعيل والمخرج شيخ عمر سيسكو وتكريم السينما السودانية.