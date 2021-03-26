شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 1400 حالة تعد ضمن الموجة الـ17 لإزالة التعديات علي نهر النيل بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الموجة السابعة عشرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة وعلي رأسها التعديات على نهر النيل لحماية مجري النيل، والتي انطلقت مطلع الأسبوع الماضي، في ١٦ محافظة، نجحت في إزالة نحو 1400 حالة تعد على مساحة 150 ألف متر مربع على نهر النيل.

وأكد الوزير، في تصريحات صحفية الجمعة، استمرار الحملات حتي يتم إزالة كافة حالات التعديات الصارخة التي تم رصدها على ضفتي نهر النيل من قبل الأجهزة المعنية بالدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الاراضي برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

وقال إن هناك تعاوناً وتنسيقاً على مدار الساعة بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ووزارة الموارد المائية والري وقوات إنفاذ القانون منذ بدء الحملات مطلع الأسبوع الجاري في ظل متابعة مستمرة للجنة استرداد الاراضي.

وشدد شعراوي على ضرورة التصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة خاصة الموجودة على نهر النيل والأراضي الزراعية وفرض هيبة الدولة، مطالبا الأجهزة التنفيذية بالمحافظات التي تشهد الحملات بعدم عودة التعديات التي يتم إزالتها مرة آخري واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم عودة التعديات والتنبيه على رؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية بالرصد الفوري لأي حالات تعدي جديدة عقب تنفيذ الازالات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين والقيام بحملات مفاجئة للمتابعة الدورية لهذا الملف المهم لمواجهة أي تقصير في هذا الشأن.

وأشاد الوزير بالجهود التي تقوم بها المحافظات وقوات إنفاذ القانون وكافة الجهات المشاركة في الحملات للحفاظ على أملاك الدولة وحقوق الأجيال القادمة.