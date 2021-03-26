شكرا لقرائتكم خبر عن في ظاهرة فلكية نادرة .. كوكب الزهرة يمر اليوم خلف الشمس مباشرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فى ظاهرة فلكية نادرة يمر كوكب الزهرة اليوم الجمعة خلف الشمس مباشرة تقريبًا وهو حدث يسميه علماء الفلك « الاقتران العلوي » حيث سيكون كوكب الزهرة على مسافة درجة واحدة فقط من الشمس مما يجعله غير قابل للرصد تمامًا لعدة أسابيع بينما يضيع في وهج الشمس.

وأشارت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها عن أن الاقتران العلوي للزهرة يحدث مرة في كل (584 يومًا) عندما تكون الأرض والزهرة على جانبين متعاكسين من الشمس وهذا الحدث يمثل نهاية ظهور الكوكب في سماء الفجر وانتقاله ليصبح في سماء المساء خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ومن المتوقع أن يمر كوكب الزهرة أيضًا بنقطة الأوج- وهو الوقت الذي يكون فيه بعيدًا عن الأرض- على مسافة 257,308,338 كيلومتر من الأرض، مما يجعله يبدو صغيرًا وبعيدًا جدًا، فإذا كان يمكن رصده فسيبلغ قطره 9.7 ثانية قوسية بينما يظهر قرصه مُضاءً بالكامل.

كوكب الزهرة - صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية

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