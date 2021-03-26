شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم البريطانى يعلن رفضه سلوك مدرس عرض رسوما مسيئة للنبى محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق وزير التعليم البريطانى جافين ويليامسون على الجدل الذى أثير فى أعقاب عرض مدرس رسما كاريكاتيريا للنبى محمد "ص" ، ما أثار غضب الآباء المسلمين الذين طالبوا بفصل المدرس نهائيا، وعدم الاكتفاء بإيقافه عن العمل.

وبحسب ما ذكرت صحيفة التليجراف، فإن ويليامسون أدان تهديدات القتل التى استهدفت معلما تم إيقافه عن العمل لقيامه بعرض كاريكاتير عن النبى محمد فى حصة دراسات دينية، وقال إنه غير مسموح للمدرسين أن يعرضوا على التلاميذ القضايا المثيرة للجدل أو التى تمثل تحديا أو عن "التجديف" أو ازدراء الدين.

وقال الوزير إن الاحتجاجات خارج مدرسة باتلى جرامر التاريخية فى ويست يوركشاير أمس، الخميس، غير مقبولة على الإطلاق. وقد تجمع عشرات من الآباء المسلمين الغاضبين وهتفوا "عار عليكم" وطالبوا بفصل المعلم.

وقرأ أحد ضباط الشرطة اعتذارا للآباء والأمهات من مدير المدرسة، لكن هذا أثار غضبا أكبر من المحتجين الذين وصفوا المدرس، الذى يُعتقد أنه مختبئ الآن بعد التعرف عليه من خلال الإنترنت، بأنه خطر.

وقال الآباء إن المدرس، الذى لم تكشف المدرسة اسمه، قد عرض على الطلاب كاريكاتير يجسد النبى خلال حصة دراسية عن التعليم الدينى وتوقع بأن يواجه رد فعل مثير للجدل. وعلى الرغم من أنه لم يعرف بشكل دقيق الصورة التى تم عرضها على الأطفال، فقد قال الآباء إنها رسوم كاريكاتيرية فرنسية، ربما فى إشارة إلى تلك التى نشرتها مجلة شارلى إبدو عام 2012.

غير أن صحيفة التليجراف ذكرت أن مؤسسة خيرية تسمى هدف الحياة نشرت اسم المعلم، واتهم رئيس الجمعية محمد ساجد حسين المدرس بالسلوك السادى، وأضاف أن مؤسسته لن تعمل مع المدرسة مرة أخرى حتى يتم فصل المدرس نهائيا.