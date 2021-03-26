شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مختار: ملف الغارمات يشغل اهتمام صندوق تحيا مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر محمد مختار، إن ملف الغارمات من أول الموضوعات التى شغلت اهتمام الصندوق، وأن الرئيس السيسي أطلق مبادرة لفك كرب الغارمين والغارمات فى السجون.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، إنه فى عام 2015 تم الإفراج عن 1400 غارمة بتكلفة 12 مليون جنيه، ثم بعد ذلك بدأ الموضوع يأخذ حيزا أكبر من الدراسة والفحص لمعرفة الأسباب، حيث إن فكرة تجهيز الفتيات تأخذ مساحة كبيرة من هذا الموضوع.

وأضاف: أسباب الاهتمام بهذا الموضوع هو فكرة استغلال التاجر أو الشخص الذى يقدم المبالغ المادية لعدد من السيدات التى تجهل القراءة والكتابة فى التوقيع على أكبر عدد من وصولات الأمانة، لافتا إلى ان كل وصل يأخذ حكم، مؤكدا أن هناك أهمية للتمكين الإقتصادى، خاصة للسيدات المعيلات، حيث تم العمل فى عام 2017 من خلال تكليف من الرئيس السيسي برصد 250 مليون جنيه وعمل برنامج متناهى الصغر لإقراض السيدات المعيلات، والوصول إلى أكثر من 19 ألف و800 سيدة بمشروعات مختلفة على مستوى الجمهورية وتجهيز الفتيات الأولى بالرعاية.

وأشار إلى أن الصندوق طالب بوضع قائمة سوداء للتجار المستغلين للسيدات الغرامات، بحيث يتم التعامل معهم، بالإضافة إلى التوعية بعدم الإمضاء على وصولات الأمانة وحلول بديلة للإقرار متناهى الصغر للسيدات المعيلات، بحيث نبعدهم تماما عن فكرة الاستدانة.