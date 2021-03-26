شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‏‎‏‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى: ‏‎-الطماطم بسعر 2.5 جنيه للكيلو -البطاطس 3.5 جنيه -البصل الأبيض بـ 5 جنيهات -البصل الأحمر بـ 7جنيهات -الكوسة بـ6 جنيهات للكيلو -الجزر بـ 5 جنيهات -الخيار بـ5.5 جنيه. -الجوافة بـ9 جنيهات ‏‎- الباذنجان الرومى بـ 5.5 جنيه للكيلو -الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات للكيلو جرام. - الباذنجان الأبيض بـ 6.5 حنيه ‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 8 جنيهات -الفلفل الألوان بـ20 جنيها. -الليمون بـ 20 جنيها. -الفاصوليا الخضراء بـ15 جنيها. -التفاح السكرى بـ26 جنيها. ‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات اليوسفى بـ9 جنيهات. ‏‎‏‎- الموز البلدى بـ10 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد "أسود" بـ35 جنيها. ‏- التفاح الإيطالى بـ25 جنيها. - البسلة بـ8.5 جنيه. -البرتقال بسرة بـ8.5 جنيه. -البرتقال البلدى بـ5 جنيهات.