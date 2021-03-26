شكرا لقرائتكم خبر عن مياه شمال سيناء ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء، درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار التي تشهدها المحافظة.

وأكد المهندس سعيد إبراهيم بده، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، استعداد فريق الطوارئ في مختلف المناطق والأفرع التابعة للشركة على مدار الساعة لتلقي بلاغات تجمعات مياه الأمطار.

وأعلن «بده» عن جاهزية المعدات والأفراد ومحطات وشبكات المياه والصرف الصحي واستعداد فريق الطوارئ بكل منطقة لسحب تجمعات المياه من الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة وإزالة كافة المعوقات الناتجة عن مياه الأمطار.

ولفت «بده» إلى التنسيق التام مع غرفة العمليات بالمحافظة لضمان التواصل وحل أي مشكلات فور حدوثها، والتنسيق والتعاون التام مع الأجهزة المختلفة بالمحافظة لحل جميع الشكاوى المتعلقة بالظروف الجوية.