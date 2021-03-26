شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يستقبل وزير الأوقاف في مستهل زيارته للمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف بمكتبه منذ قليل فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في مستهل زيارته للمحافظة اليوم الجمعة، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، السيد بلال حبش نائب المحافظ، اللواء جمال مسعود السكرتير العام، الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف، العميد عماد الدين عبدالسميع المستشار العسكري للمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

ومن المقرر أن يقوم محافظ بنى سويف ووزير الأوقاف بعقد لقاء مع الأئمة والدعاة بديوان عام المحافظة قبيل التوجه لأداء شعائر صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبدالعزيز، والتي ينقلها التليفزيون المصري على الهواء مباشرة، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي مارس 2021 .