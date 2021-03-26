شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة : تعيين 652 شاباً واستخراج 567 شهادات قياس مهارة ومزاولة الحرفة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مديرية القوي العاملة بمحافظة المنيا، عينت 652 شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، بينهم شابان من ذوي الإحتياجات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من بين راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 2253 شاباً، فضلاً عن إستخراج 567 شهادات قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة.

وقال الوزير إن المديرية قامت في مجال التدريب المهني، بتقييم 11 دورة تدريبية بمراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية، كما تم تنفيذ 4 دورات أخرى بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرى المحافظة لـ 40 متدربا.

وقال وليد الإمام مدير المديرية- في تقريره الشهري للوزير- إنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر فبراير الماضى بالتفتيش على 423 منشأة، فضلا عن القيام بـ 8 حملات تفتيشية، وأسفر عنها تحرير 171 محضراً سلامة وصحة مهنية و11 حالة غلق إداري و6 ندوات توعية ( إعرف- إحمي نفسك)، فضلاً عن بحث 25 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية .

أما عن مجال التفتيش العمالي، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 1090 منشأة دورى وحملات يعمل بها 2800 عاملاً، وأسفر التفتيش عن تحرير 96 محضر مخالفة لقانون العمل، كما تلقت المديرية 83 شكوى عمالية، تم تسوية 8 منها، وإحالة 31 للمحكمة العمالية، و44 شكوى أخرى ما زالت تحت البحث.

أما عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد، فقد قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي، بالتفتيش على ومتابعة 201 منشأة.