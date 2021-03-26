شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من الآثار يتفقد مشروع حماية وتطوير «قايتباي» بالإسكندرية بـ 267 مليون جنيه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى وفد رسمي من مكتب وزير السياحة والآثار، لتطوير المواقع الأثرية والمتاحف، ترافقه الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، جولة تفقدية لقلعة قايتباي في منطقة بحري، للوقوف على معدلات تنفيذ مشروع ترميم وتطوير وحماية الصخرة الأم للقلعة والذي تنفذه الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بتكلفة 267 مليون جنيه.

وكان في استقبال الوفد، ومرافقتهم خلال الجولة الدكتور عمرو الشحات مدير عام القلعة ومفتشى القلعة، حيث اصطحب الوفد لزيارة المبنى والسراديب والحواصل والابراج الرئيسية، وإجراء جولة ميدانية على الطبيعة، للعمل على تنفيذ مشروع تطوير القلعة.

وكان الدكتور خالد العنانى وزير السياح والآثار والدكتور مصطفى وزيرى الامين العام للمجلس الاعلى للآثار، التقيا اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، قبل أيام لبحث تنفيذ عدد من مشروعات التطوير السياحية التي من المخطط البدء في تنفيذها خلال الفترة القادمة بمنطقة مجمع المساجد ببحري، ومحيط قلعة قايتباي .

وتنفذ الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ في وزارة الموارد المائية والري، أول مشروع هندسي بحري متكامل من نوعه لحماية قلعة قايتباي والصخرة الام في الاسكندرية.

وجرى الانتهاء من اللسان البحري والحاجز الغاطس والكوبرى، فيما يتم حاليا إجراء بعض الأعمال التدعيمية بالكتل الخرسانية، حيث يعد المشروع الأضخم لموقع اثري على سواحل الشواطئ المصرية، اذ جرى الالتزام بتصميم الابراج الاربعة المنشأة على طرفى الكوبرى على الطراز المملوكي، فضلاً عن انشاء مرسي يخوت، وحاجز أمواج، ومشاية خرسانية.

ويقع المشروع في 5 أجزاء الجزء الأول عبارة عن بناء حاجز أمواج بطول 520 متراً، ومشاية خرسانية بطول 110 مترا ولسان حجرى بطول 30 متراً ورصيف بحري بطول 100 متر وتنفيذ أعمال تغذية بالرمال في المسافة ما بين اللسان القديم وسور القلعة بهدف إنشاء شاطئ رملى يتم الاستفادة منه في موسم الصيف حيث يمتد اللسان الخراساني من غرب القلعة وياخد شكل دوراني حتى الشمال (كيرف) بحيث يحيط بالقلعة من الغرب وحتى الشمال ويبعد عن القلعة بحوالي 200 متراً من الناحية الشمالية وهو لسان حماية وسياحى في نفس الوقت.

وفد من الآثار ونائب محافظ الاسكندرية يتفقدان مشروع حماية وتطوير "قايباى" بتكلفة 267 مليون جنيه (صور)

وفد من الآثار ونائب محافظ الاسكندرية يتفقدان مشروع حماية وتطوير "قايباى" بتكلفة 267 مليون جنيه (صور)

وفد من الآثار ونائب محافظ الاسكندرية يتفقدان مشروع حماية وتطوير "قايباى" بتكلفة 267 مليون جنيه (صور)

وفد من الآثار ونائب محافظ الاسكندرية يتفقدان مشروع حماية وتطوير "قايباى" بتكلفة 267 مليون جنيه (صور)

وفد من الآثار ونائب محافظ الاسكندرية يتفقدان مشروع حماية وتطوير "قايباى" بتكلفة 267 مليون جنيه (صور)

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