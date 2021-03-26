شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تعلن افتتاح 58 مسجدًا في 9 محافظات اليوم (القائمة كاملة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفتتح وزارة الأوقاف اليوم، الجمعة، 43 مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا و15 مسجدًا بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها بإجمالي 58 مسجدًا، وذلك في إطار خطة الوزارة لعمارة بيوت الله مبنى ومعنى، وبذلك يكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1111) مسجدًا منها (1051) مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا و(60) مسجدًا صيانة وترميم.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن المساجد المقرر افتتاحها اليوم هي:

أولًا: مساجد الافتتاحات:

مديرية أوقاف سوهاج

1. آل خضيري – الجريدات – طهطا

2. الشوامين الدويك- طما

3. شباب الأحايوة غرب 1- العسيرات

4. آل رمضان نجع الشمندي أولاد نصير- سوهاج

5. آل موسى حاجر مشطا- طهطا

6. الشيخ ذكري نجع حمد- طهطا

7. أبوشريف الرشايدة- العسيرات

8. السلام – الحريدية- المراغة

9. الشاذلي جزيرة طما- طما

10. الإيمان البحري الشوكا- طما

مديرية أوقاف مطروح

11. الروضة – أطنوح- شرق مطروح

12. قرية الزيات- الزيات – شرق مطروح

مديرية أوقاف الإسماعيلية

13. السلام فنارة

مديرية أوقاف الفيوم

14. الصعايدة- بقرية فانوس – مركز طامية

15. عبدالله صاوي – مركز طامية

16. النور – عزبة الجمال – قصر رشوان- طامية

17. ع عوض الأعرج – قطون اطسا

18. التوحيد- بقاليفة- سنورس

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف البحيرة

19. مسجد قرية الصالحية الكبير مركز أبوحمص

20. مسجد 241- سيدي غازي – كفر الدوار

21. العقيرة- قرية العقيرة- الدلنجات

22. التوبة الشرقي- كفر غرين – كوم حمادة

23. مسجد أحمد شوقي – قرية أحمد شوقي- النوبارية

مديرية أوقاف أسوان

24. العمدة – بنبان بحري

25. الحق المبين – الرقبة نجع النخل

26. الرحمن الرحيم- المنشية

27. الشهيد إبراهيم حسونه- عزبة العسكر بالكرور

مديرية أوقاف دمياط

28. مسجد علام – شطا- دمياط

مديرية أوقاف الشرقية

29. الرحمة (العمدة)- أبوكبير

30. عزبة الضابط الكبيرة – أبوكبير

31. أبوعنائي( العجايمة)- أبوكبير

32. أحمد حجازي (الجوسق) – شبرا النخلة

33. عباس جبريل(عزبة محمد سليمان)- أبوحماد

34. عمر بن الخطاب ( المعظمية)- أبوحماد

35. مصطفي الورواري – أبوحماد

مديرية أوقاف المنيا

36. خالد بن الوليد – الكوم الأحمر- المنيا

37. الشيخ الجدامي – زاوية الجدامي- مغاغة

38. النور الغربي – كوم الحاصل- مغاغة

39. العابدين – هريف الشيخ تمي – أبوقرقاص

40. أبوشاهين – الشيخ عبادة- ملوي

41. مالك الملك – قرية السلام- سمالوط

42. السلام – كوم المحرص – بني عبيد

43. التقوى القبلي – ع محمد ربيع – صفط الغربية

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف الشرقية

44. مسجد عبدالسميع شبانه- فرسيس

45. حسين فهمي القديم- ك الهراوي- الزقازيق

مديرية أوقاف البحيرة

46. السلام- دمتيوه- مركز دمنهور

مديرية أوقاف المنيا

47. الزين القبلي – كفر المنصورة

مديرية أوقاف الفيوم

48. الحاج عربي منية الحيط – إطسا غرب

49. الرحمن البحري – منشأة رحمي – إطسا غرب

50. الحسيني – منشأة رحمي -إطسا غرب

51. الرضوان الشرقي- أبوجندير- إطسا غرب

52. الوسطاني – بحر أبوالمير – إطسا غرب

53. القاسم – دفنو – إطسا شرق

54. الحاجة زينب- قلهانه – إطسا شرق

55. رياض حسين – ع الحاج رياض حسين – الغرق- اطسا

56. القرعة- ع القرعة – غرق قبلي

57. عبدالله صاوي- ع صميده – طامية

58. النور- الجمال – قصر رشوان- طامية