شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف .. «الزراعة» تصدر الملخص الأسبوعي بأهم أنشطتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، العدد رقم 31 من «الإنفوجراف الاسبوعي»، والذي يستعرض فيه الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الفترة من 19 إلى 25، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، وأبرز انشطة الوزارة خلال نفس الفترة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، وقناة مصر الزراعية.

واشار الملخص الاسبوعي إلى ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الوفد الوزاري رفيع المستوى، المشارك في أعمال الدورة الـ 29 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، حيث ضم الوفد، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا البترول والثروة المعدنية، والدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتةرة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي، والدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء كامل الوزير وزير النقل، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، والدكتورة نفين جامع وزير التجارة والصناعة، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى عدد آخر من المسئولين وممثلي الجهات المعنية،

فضلا عن مشاركة السيد القصير وزير الزراعة واسشتصلاح الأراضي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، في الاجتماع التحضيري على المستوى الوزاري للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، وذلك من خلال تقنية الفيديو كونفرانس.

وافتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء معرض المنتجات الغذائية والحرف والزهور والشتلات ونباتات الزينة بمدينة شرم الشيخ وذلك بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ،المستشار احمد سعد وكيل مجلس النواب، د السيد خليفة نقيب الزراعيين والدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء والدكتور أسامة دياب مدير مديرية الزراعة بجنوب سيناء والمهندس إبراهيم الدسوقي المشرف على الزراعات المحمية بوزارة الزراعة.

كما صرح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي بأن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية “OIE” أعلنت عبر موقعها الرسمي، خلو جمهورية مصر العربية رسمياً من مرضى الفصيلة الخيلية «الرعام والزهرى»، وذلك نتيجة جهود كبيرة بذلتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية في سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتنمية الثروة الحيوانية ودعم مساهمة قطاع الزراعة في الاقتصاد القومى من خلال وتنفيذ خطط الاستعداد والإنذار المبكر والمسوح الوبائية.

ونظمت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، بحديقة الاورمان النباتية بالجيزة، من خلال الركن الاعلاني للوزارة، احتفالية بمناسبة عيد الام، على هامش مهرجان زهور الربيع في نسخته رقم 88، وجاءت الاحتفالية بالتنسيق بين مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، وقطاع الارشاد الزراعي، وقطاع الانتاج، وعددا من الشركات العارضة بالمعرض، كما أعلنت الوزارة، اقامة مهرجان القاهره الاول للتمور، بحديقة الاورمان النباتية بالجيزة، خلال الفترة من 1 إلى 5 ابريل المقبل، وذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بدعم هذا القطاع الهام وتنميته، وتحقيق قيمة مضافة بما يخدم الاقتصاد القومي.

وتوجهت قافله بيطرية مجانية إلى محافظة جنوب سيناء من معهد بحوث التناسليات الحيوانية وبالتعاون مع معهد بحوث الصحه الحيوانيه ومعهد بحوث الامصال واللقاحات البيطريه والهيئة العامه للخدمات البيطرية، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، وذلك لتنفيذ اعمال الفحص والكشف والعلاج واجراء العمليات الجراحية، حيث تم فحص حوالي 1076 هجن في مضمار شرم الشيخ الدولي، كما أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مواصلة السيطرة على مرض الحمى القلاعية ومنع دخول مرض حمى الوادى المتصدع لمصر، حيث تم اختتام اعمال الحملة الاولى للتحصين ضد المرضين، بإعطاء أكثر من 6 مليون جرعة تحصين، وذلك خلال شهر ونصف هي مدة الحملة التي غطت كافة محافظات الجمهورية.

انفوجراف.. حصاد وزارة الزراعة في أسبوع