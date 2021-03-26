شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف وتوفير العلاج بالمجان لأكثر من 1300 مواطنًا في قافلة طبية ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية.

وتبين من التقرير، الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ، الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية على زيدان مركز ناصر على مدار«الأربعاء والخميس 24 و25 مارس الجاري» مكونة من 9 عيادات في 9 تخصصات (الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام، الأسنان، النساء ، الرمد، الأسنان، الجلدية ، وتنظيم الأسرة) ووسط إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1333 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان- معمل دم 80 - معمل طفيليات 46 - حالات الأشعة 39 - استصدار 9 قرارات نفقة دولة - تحويل عدد 31 مريضا للمستشفيات لاستكمال العلاج - موجات فوق صوتية 49 حالة.

وشملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لعدد 93 مواطنا، وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية ( الالتهاب الكبدي الفيروسي - فيروس كورونا المستجد - السعار - أنفلونزا الطيور - الطفيليات المعوية والبلهارسيا ) - الأمراض غير المعدية (الضغط والسكر والسمنة - أورام الصدر - تنظيم الأسرة - النظافة الشخصية ونظافة المنزل - التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن - ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 110 مواطنين.

من جهته ، أوضح وكيل وزارة الصحة أن هذه القوافل تشهد دعماً نوعياً من الوزارة وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف منسـق القوافل العلاجية بالمديرية، ومسئول الإمداد الطبي طه كمال حجاج المسؤول المالى والإداري، وعيد فرج مسؤول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمى مسؤول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.