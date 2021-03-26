شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 300 متر ناتج مخلفات تطهير مصرف المحاميد بأرمنت غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت، إنه تم تكثيف أعمال النظافة والتجميل بالمركز والقرى التابعة له، موصحا أنه تم تسير حملة النظافة والتجميل استهدفت قرية المحاميد، حيث تم رفع ٣٠٠م٣ ناتج تطهير مصرف المحاميد بدءً من كوبري الترسانة النيلية حتى كوبرى السكة الحديد بطول ٥٠٠م بمعدات الوحدة المحلية.

تمت الحملة تحت إشراف مدير مرافق المركز ورئيس قرية المحاميد ومشرفين وعمال النظافة والتجميل.

جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الارتقاء بمستوى منظومة النظافة والتجميل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات.