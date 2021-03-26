شكرا لقرائتكم خبر عن «الري»: المشروع القومي لتبطين الترع ينتهي من تأهيل 1309 كم بمختلف المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كلف الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، الأجهزة الفنية التابعة للوزارة بالمتابعة المستمرة للمشروعات القومية الكبرى التي تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً موضحا أنه تلقي تقريراً بالموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع، والمشروع القومى للتحول من نظم الرى بالغمر لنُظم الري الحديث.

وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1309 كيلومترات بمختلف محافظات الجمهورية، وأنه جار العمل في تنفيذ 4551 كيلومترا أخرى، وتم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1185 كيلومترا تمهيداً لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالي أطوال الترع التي شملها المشروع 7045 كيلومتر حتى تاريخه، وهو ما يتجاوز الــ 7 الآف كيلومتر المستهدف تأهيلها خلال المرحلة الأولى والتى ستنتهى بحلول منتصف عام 2022 بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 18 مليار جنيه.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري في تصريحات صحفية الجمعة، إن هذا المشروع القومى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، وحث المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث، بخلاف المردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس في المناطق التي يتم تنفيذ المشروع فيها.

وأضاف «عبدالعاطي»، أن أجهزة وزارة الموارد المائية والرى تواصل مجهوداتها لتشجيع المزارعين على التحول من نظم الرى بالغمر لنُظم الري الحديث، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه، موضحا أن إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه من الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث يصل لمساحة 250 ألف فدان تقريباً .

وأوضح وزير الري أن هناك طلبات من المزارعين للتحول لنظم الرى الحديث بزمام يصل إلى 68 ألف فدان، الأمر الذي يعكس تزايد الوعى بين المزارعين لأهمية استخدام هذه النظم، ومردودها الإيجابى المباشر والمتمثل في تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.