شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يكشف نتائج المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عن نتائج المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة، والتى انطلقت الأحد الماضى بإدارات (بني سويف، ناصر وببا) واختتمت أمس، ونفذتها مديرية الصحة تحت شعار «حقك تنظمى» لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان في كافة مدن وقرى المحافظة من خلال المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة ، وذلك وسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على صحة وسلامة القائمين على الحملة والمترددين عليها المستفيدين من خدماتها.

وأوضح الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة، أنه تم العمل في المرحلة الثانية من خلال 90 وحدة صحية ثابتة بالإدارات الصحية الثلاث، و9 عيادات متنقلة تم توجيهها إلى 50 موقعاً من المواقع المحرومة من الخدمة ، مشيرا إلى أن إجمالي المنتفعات اللائي استفدن من خدمات المرحلة الثانية من الحملة قد بلغ 15 ألفا و823 سيدة، حيث بلغ إجمالي السيدات الحاصلات على وسائل تنظيم 14 ألفا و243 سيدة ( 5271 جدد + 8972 مترددات )، في حين تم تركيب 2573 لولب، وإعطاء 668 من الكبسولات، و3938 حقنا أحادية، و490 حقنا مركبة، و1185 حبوبا أحادية، و5595 حبوبا مركبة، وذلك بجانب متابعة الحمل لعدد 19 سيدة، وإجراء كشف نساء لعدد 2141 وتقديم المشورة لعدد 4242 سيدة، و397 سونار.

ووجه وكيل وزارة الصحة الشكر للقائمين على تنفيذ الحملة من إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية والإدارات الصحية على جهودهم في تحقيق الهدف من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة في مرحلتيها الأولى والثانية ، والتي تم خلالها تقديم جميع خدمات تنظيم الأسرة «بالمجان»، بجانب تنظيم ندوات توعية للسيدات على هامش الحملة عن رسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، فضلا عن إقامة معارض لمنتجات نوادي المرأة بالوحدات الصحية ضمن فعاليات الحملة.

وكانت المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة قد بدأت في الفترة من 14 إلى 18 من مارس الجاري، في 4 إدارات (الفشن، الواسطى، اهناسيا، سمسطا)، وتم العمل بها من خلال 113 وحدة صحية ثابتة بالإدارات الصحية الأربع، و12 عيادة متنقلة تم توجيهها إلى 63 موقعاً من المواقع المحرومة من الخدمة، حيث وصل إجمالى المنتفعات اللائي استفدن من خدمات تلك المرحلة 18 ألفا و708 سيدات، فيما بلغ إجمالي السيدات الحاصلات على وسائل تنظيم 16 ألفا و508 سيدة ( 6398 جدد + 10110 مترددات )، وتم تركيب 2685 لولب، وإعطاء 1191 من الكبسولات، و4234 حقنا أحادية، و463 حقنا مركبة، و1379 حبوبا أحادية، و6662 حبوبا مركبة، وذلك بجانب متابعة الحمل لعدد 61 سيدة، وإجراء كشف نساء لعدد 1718 وتقديم المشورة لعدد 3991 سيدة.