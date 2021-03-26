شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات مكثفة لحفل تجليس أسقف إيبارشية شرق المنيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

على قدم وساق تجرى استعدادات وتدابير لاستقبال وفود من مطارنة وأساقفة الصعيد ورهبان الأديرة، خاصة مجمع رهبان دير السيدة العذراء السريان، وذلك للمشاركة في حفل تجليس الأنبا فام، أسقف ايبارشية شرق المنيا، مساء غدا السبت بمقر كنيسة السيدة العذراء والملاك رافائيل، بمدينة المنيا الجديدة.

وتفقد نيافة الانبا مكاريوس، أسقف ايبارشية المنيا، ترتيبات إيبارشية شرق المنيا، لاستقبال وتجليس الأنبا فام أسقف شرق المنيا، حيث تولي الأنبا مكاريوس رعاية إيبارشية المنيا وأبوقرقاص طيلة 17 عاما وهو أسقف عام قبل أن يتم تجليسه، إبان حياة المطران الأنبا إرسانيوس، وبعد نياحنه منذ 2018 وحتي انفصلت ايبارشية المنيا وابوقرقاص في بداية مارس الحالي علي يد البابا تواضروس الثاني.

ويترأس لجنة حفل تنظيم حفل التجليس القس بافلوس سمير، والقس افرام هندي، يعاونهم عشرات الأباء الكهنة و الخدام و أراخنة الكنيسة، وتم الانتهاء من الترتيبات الدقيقة لاستضافة وفود الأساقفة والرهبان والكهنة المشاركين والمهنئين ومرافقيهم، بجانب الشعب المحب من الأقباط الأرثوذكس بكافة نواحي المنيا الجديدة وقرى شرق المنيا.

كان البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قد أتم سيامة و9 أساقفة بينهم الأنبا فام يوم 7 مارس الجاري.

ومن جانبها، كثفت مديرية أمن المنيا، برئاسة اللواء محمود خليل، مدير الامن، من تواجدها لتأمين وفود الضيوف ومقار استضافاتهم، وكذلك تأمين الكنيسة التي تقام بها الإحتفالية، بجانب التنظيم المروري لمنطقة المنيا الجديدة، تجنبا الازدحام المروري لسيارات الضيوف والحافلات.

استعدادات مكثفة لاستقبال أول اسقف لمطرانية شرق المنيا

استعدادات مكثفة لاستقبال أول اسقف لمطرانية شرق المنيا

الانبا فام اسقف ايبارشية شرق المنيا وتوابعها

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