شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة ابشواي: اختيار المراكز في «حياة كريمة» تم بناء على المؤشرات التنموية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مراد مسعود، رئيس مركز ومدينة ابشواي، إن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أكد على أن اختيار المراكز في مبادرة حياة كريمة تم بناء على المؤشرات التنموية وبسبب بعدهما عن مراكز التنمية وهما مركزي يوسف الصديق واطسا، واللذان يمثلان حوالي ٣٠٪ من محافظة الفيوم، مشيرا إلى أن الخطة الإستثمارية تتم وفق جدول زمني ويعتبر نسب التنفيذ بمشروعاتها عالية وتشمل كافة القطاعات من إسكان وصرف صحي ومشروعات مياه الشرب وتبطين الترع والمصارف وغيرها من مشروعات التنمية المستدامة، واوضح أن المحافظ خلال لقائه في مركز ابشواى مع المواطنين تناول الحديث عن اهتمام المحافظة بتنمية السياحة الداخلية وما تتمتع به الفيوم من تراث تاريخي عالمي يعود لأكثر من ملايين السنوات قبل الميلاد.

وأضاف رئيس المدينة أن محافظ الفيوم وجه في استجابة سريعة لمطالب الأهالي والمواطنين بتنفيذ مطبات صناعية للحد من السرعة العالية وتجنبا لحوادث الطريق.

وتابع رئيس المدينة إنني قمت بجولة تفقدية لطريق ابشواي شكشوك القاهرة السياحي على خلفية حادث تصادم سيارة نقل ركاب ( ميكروباص ) مع جرار زراعي والتي نتج عنها إصابة السائق وعدد 7 مواطنين، وتم فتح الطريق وتسيير حركة المرور تزامنا مع تواجد مكثف لسيارات الإسعاف وتوجيه رئيس المركز بتوفير الرعاية الطبية الكاملة للمصابين بمستشفي ابشواي المركزي .

وخلال الجولة تم بحث الإجراءات اللازمة من إشارات مرورية وتنبيهات ومطبات صناعية إذا لزم الأمر للحد من حوادث الطريق والطرق السريعة بالمركز .وتمت المعاينة فورا بحضور كل من الأستاذ وصفي الشيمي نائب رئيس المركز لشئون القري والرائد اشرف صلاح الدين رئيس وحدة مرور ابشواي والأستاذة سعاد السيد رئيسة الوحدة المحلية بشكشوك وهيئة الطرق .