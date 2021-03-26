شكرا لقرائتكم خبر عن لتزايد إصابات كورونا..مطرانية البلينا تعلن إيقاف كافة أنشطتها والقداسات بالحجز المسبق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مطرانية البلينا للأقباط الأرثوذكس، برئاسة أسقفها الانبا ويصا، عن إيقاف كل الأنشطة بجميع كنائس الايبارشية، كما تستمر القداسات بالحجز المسبق، بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الآونة الأخيرة .

وكشف بيان صادر عن مطرانية البلينا، أنه يتم إيقاف خدمات التربية الكنسية، وجميع الاجتماعات والأنشطة التي تضم تجمعات.

ونوه البيان، أنه يتم الصلاة على المتوفيين بعدد محدود مع عدم إقامة صلاة الثالث.

ولفتت مطرانية البلينا للأقباط الأرثوذكس، أن تقام القداسات بنظام الحجز المسبق في ظل «تباعد ــ كمامة ــ عدم السلام باليد».